Winfried Baijens is net als de leren jurk van Annechien

Wanneer ben je de ideale presentator van het Acht uur Journaal? Ik ben geneigd om te zeggen: als je autoriteit uitstraalt en tegelijkertijd nagenoeg onzichtbaar bent. Dus: zonder haperen de autocue leest, duidelijk articuleert, niet struikelt bij het verplichte loopje door de studio en vooral geen blunders maakt bij de kruisgesprekken met correspondenten. Het gaat immers om het nieuws, niet om wie het leest en welke schoenen die persoon aan heeft.



Maar mijn eigen definitie zit me vandaag behoorlijk in de weg. Hoe kan ik nou zeggen dat ik onder de indruk ben van Winfried Baijens als vervanger van de zieke Rob Trip terwijl ik dan dus eigenlijk beweer dat hij degelijk en kleurloos is? Dat vind ik namelijk helemaal niet. Ik vind hem juist iets hips en spannends aan het Acht uur Journaal toevoegen, zonder dat het afbreuk doet aan de hierboven opgesomde eisen óf aan het serieuze imago van wat nog altijd de belangrijkste nieuwsuitzending van ons land is. Winfried is eigenlijk nog het best te vergelijken met de leren jurk van Annechien Steenhuizen. Wat net iets anders is dan de strakke coltruitjes van Dionne Stax.