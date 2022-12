Winnaar Expeditie Robinson: ‘Ik denk dat de kinderen wel een beetje trots zijn op hun vader’

expeditie jansen / videoNa een bloedstollende finale werd vanavond de winnaar van Expeditie Robinson bekend. ,,Ik was zo emotioneel, kon bijna niet geloven dat ik had gewonnen.’’ In Expeditie Jansen keek verslaggever Dennis Jansen dit seizoen elke week terug op de afleveringen aan de hand van de thema’s held, honger en hartzeer.

HELD

De finaleproef was er een om te likkebaarden. De eindstrijd werd een van de spannendste in de geschiedenis van Expeditie Robinson. Na de knoop voor de kandidaten om zich te bevrijden, de puzzel, het balansonderdeel en – als laatste – het vuur maken, had Ferry Weertman een reuzenvoorsprong. Dennis Wilt sloot later aan en ook London Loy maakte plotseling kans om te winnen. Drie matchpoints verspeelde de televisiekok. ,,Ferry was natuurlijk torenhoog favoriet’’, kijkt Dennis Wilt terug. ,,De jongste van ons, een topsporter bovendien met een topsportmentaliteit.’’

Maar niet Weertman, die 21 vergeefse pogingen deed om de brandende kogel in de wok te krijgen, maar Wilt gooide raak en dus kon de weerman van SBS 6 zich laten kronen tot winnaar en held van Expeditie Robinson. Als oudste BN’er (53) en met nul tegenstemmen. ,,Is dat uniek?’’ Wilt stak de armen in de lucht en barstte in tranen uit. ,,Het was onwerkelijk, ik was zo emotioneel. De hele expeditie flitste voorbij. Ik kon bijna niet geloven dat ik had gewonnen.’’

HONGER

Honger. Je gaat eraan wennen, stelt Wilt. ,,Ik heb geleerd dat je toch maar weinig nodig hebt. Het frappante was: tijdens een proef kwam er een megastoot adrenaline vrij. En dan kon je bij wijze van spreken alles. De laatste twee weken merkte je dat het lichamelijk wel een rol ging spelen.’’ En in mentaal opzicht? ,,Ja, je hebt honger, maar moet je daar dan de hele dag over klagen? Nee, want het is zo. Ja, het regende urenlang. Oké. Moet je daarover gaan zeuren bij de anderen? Nee, want die hebben er net zoveel last van. Kun je beter een beetje positief blijven.’’

Het is de mentaliteit die hem altijd ver heeft gebracht. Dennis Wilt refereert aan Charles Darwin. ,,Hij stelde dat niet altijd de sterkste of slimste soort overleeft, maar degenen die zich aanpassen. Ik denk dat dat mijn grootste kracht was en is. Het is de rode draad in mijn leven’’, aldus Wilt, die privé met aanzienlijke tegenslag werd geconfronteerd. Zijn gehandicapte zoontje Nout overleed op 3-jarige leeftijd. Zijn dochter Jolijn kreeg op jonge leeftijd leukemie - ,,Maar ze is inmiddels kerngezond en ze studeert psychologie’’ - en zijn huwelijk strandde. ,,Ik heb heel veel hobbels kunnen nemen, omdat ik me aanpas aan de situatie. Ik leg me erbij neer en kijk vooruit. Wat ik wel heb gemerkt: je kunt veel meer dan je ooit had gedacht.’’

HARTZEER

Het was vlak voor vertrek naar Maleisië dat Dennis Wilt en zijn vriendin Wilma thuis een speciaal sushi-avondje organiseerden. Zijn kinderen (Jolijn en Hidde) en de hare (Nikki en Jordi) zaten aan tafel en dachten even dat de twee een bruiloft gingen aankondigen. ,,In plaats daarvan kwam ik in mijn Robinson-tenue met hoedje en slippers tevoorschijn. ‘Ik ben even een tijdje weg’, zei ik. Ze vonden het te gek. Ze riepen al jaren: ‘Pap, als je gevraagd wordt voor Expeditie Robinson, meteen doen, hoor.’ Dus heb ik tijdens de expeditie steeds gezegd: ‘Ik doe het om de kinderen trots te maken’.’’

De kinderen wisten tot op het laatst niets over de afloop. ,,Ik heb het niet verteld, nee. Maar ze vermoedden wel iets. De jongste moet rechercheur worden, want zij heeft al mijn zogenaamde versprekingen op een rij gezet.’’

Wilt bleef uit het vizier van stemmers, haalde de samensmelting en bleef in totaal 35 dagen op de eilanden in Maleisië. ,,Wat na die samensmelting kwam, was eigenlijk bonus. Maar eerst won ik nog een proef en daarna de finale. Ja, ik denk dat de kinderen wel een beetje trots zijn op hun vader.’’

