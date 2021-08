Winston Gerschtanowitz presenteert Car Wars: ‘BN’ers die racen met op afstand bestuurbare auto’s’

Opgeven sociale media grote opluchting voor Selena Gomez: ‘Ik moest leren om mezelf te vermaken’

7:35 Vijf jaar geleden was Selena Gomez de eerste persoon ooit die meer dan honderd miljoen volgers had op Instagram. In 2017 besloot ze de app van haar telefoon te verwijderen. In de Amerikaanse Elle vertelt ze dat ze simpelweg het nut van sociale media niet meer zag.