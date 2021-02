Winter of niet, mouwloze Máxima showt afgetrainde armen in designjurk

Koningin Máxima is een warm persoon, en af en toe lijkt ze ook wel een tikkeltje warmbloedig te zijn. Want of het nu dertig graden bóven of vijf graden ónder nul is: als het even kan, kiest ze voor mouwloze outfits. Zo ook gisteren, toen zij in een jurk van Oscar de la Renta een digitale bijeenkomst van Stichting De Buitenboordmotor bijwoonde. Het contrast met haar mede-Teamers in warme winterkleding was behoorlijk groot, maar ik zou mijn bovenarmen ook maar al te graag showen als ze zo perfect afgetraind waren als die van Máxima.