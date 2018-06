Within Temptation-componist maakt opvolger Soldaat van Oranje

Het wordt een grote nieuwe Nederlandse musical over het ontstaan van New York. Hij ontwikkelt het project Nieuw-Amsterdam samen met tekstschrijvers Frans van Deursen, Edwin de Vries en Theu Boermans. De musical, die in 2020 in première moet gaan, wordt de langverwachte opvolger van megahit Soldaat van Oranje.

Het creatieve team heeft inmiddels het script afgerond. Het is nog niet duidelijk waar in Nederland de voorstelling gespeeld gaat worden; op dit moment worden drie mogelijke locaties onderzocht, maakte producent Fred Boot van New Productions vandaag bekend.