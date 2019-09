Within Temptation en Evanescence samen op tournee

,,Within Temptation en Evanescence hebben veel gemeen en bovenal delen we dezelfde passie voor wat we het liefst doen: zingen", zegt Sharon den Adel, de zangeres van het Nederlandse Within Temptation. Ze kijkt enorm uit naar de tournee, vertelt ze. Voor Amy Lee, zangeres van het Amerikaanse Evanescence, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. ,,Ik kan niet wachten om Sharons prachtige stem iedere avond te horen."



Beide bands hebben hun sporen verdiend. Within Temptation heeft meer dan 3,5 miljoen albums verkocht, Evanescence sleepte onder meer tweemaal een Grammy in de wacht.



De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start vrijdag om 10.00 uur.