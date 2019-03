‘Wonder’ Silver (10) raakt koele Anouk diep: ‘Ik wil je adopteren!’

Het podium is geen vreemde plek voor Silver, die eerder te zien was in de musical Ciske de Rat en de concertreeks Holland Zingt Hazes. Het jongetje, een opvallende verschijning met zijn plat Amsterdamse tongval en ondeugende bravoure, wil later graag in een film spelen. Hij overweegt naar Hollywood te gaan, maar vereerde eerst de RTL4-show met een bezoek. Zelden liep iemand met zo’n zelfverzekerde pas richting de bühne als Silver, die de Hazes-klassieker Kleine jongen had gekozen als zijn auditielied. Alle vier de coaches draaiden hun stoel en buitelden over elkaar heen om de kleine kanjer te complimenteren. ,,H-hoe dan?’’, stamelde Ilse DeLange. ,,Je bent een soort van wonder dat voor ons staat. Ik ben een beetje sprakeloos, ik kom niet zo goed uit mijn woorden.’’ Lees door onder de foto.

Opvallend was dat ook Anouk, normaal niet scheutig met complimenten, lyrisch reageerde. ,,Ik ga je zeggen: ik denk dat jij een hele grote artiest gaat worden’’, zei ze. ,,Ik ben echt onder de indruk. Ik heb kippenvel, ik had een brok in mijn keel. Ik kan bijna niet geloven dat een jongen, zo klein als jij, dat lied zo goed kan zingen. Met zoveel beleving.’’ De altijd poëtische Marco Borsato had ook nu weer een bloemrijk praatje klaar. ,,Sommige mensen die leren zingen, maar jij bent volgens mij bijna met de microfoon in je handen geboren’’, begon hij. ,,De manier waarop je loopt, waarop je staat, waarop je het publiek aankijkt, spreekt... En als je dit met tien jaar kan, is het niet de vraag óf [je een ster wordt], maar wanneer. Iedereen wil zijn tong uit zijn mond lullen om jou binnen te krijgen.’’ En toen moest het commentaar van Ali B nog komen. ,,Silver de Rat, zo noem ik je’’, grapte hij, voordat hij het jongetje Ik voel mij zo verdomd alleen liet zingen. Tot Silvers verrassing sprong Ali bij hem op het podium en begon hij spontaan over hem te rappen, bijvoorbeeld over hoe ver hij het straks zal schoppen. ,,Jij bent niet Silver’’, besloot hij. ,,Jij bent goud.’’ Ali’s tactiek bleek te werken, want Silver koos uiteindelijk voor hem. Lees door onder de foto.

Ilse in de prullenbak

The Voice Kids is dit seizoen overigens niet alleen spannend voor deelnemers, maar mogelijk ook voor Ilse DeLange. Anouk is immers op zijn zachtst gezegd geen fan van de country-zangeres; zo plaatste ze jaren geleden nog een foto op sociale media van een live-dvd van Ilse in de vuilnisbak. In de uitzending van vanavond viel echter geen onvertogen woord. ,,Dat was gewoon een grapje’’, zei Anouk eerder vandaag over de beruchte foto. ,,We zijn allebei volwassen vrouwen. Het is hartstikke relaxed.’’



Het achtste seizoen van The Voice Kids is voorlopig de laatste editie van The Voice waarin Wendy van Dijk te zien is. De presentatrice zwaaide onlangs al af bij de volwassen versie, omdat ze RTL later dit jaar inruilt voor het SBS6 van John de Mol. Het is niet uitgesloten dat ze daar ooit weer te zien is in het Vodafone-rode decor, aangezien De Mol - de producent van The Voice - zijn show en de spin-offs dolgraag naar zijn zender wil halen. Daarover wordt momenteel echter nog volop onderhandeld.