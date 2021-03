Wonder Woman Gal Gadot mist Amsterdam: ‘Vooral het Vondelpark bezoek ik graag’

Nick, Simon en Kees duiken in wereld van ABBA in nieuwe muziekdocu

13:11 Na het succes van Homeward Bound over Simon and Garfunkel, duiken Nick, Simon en Kees wederom in de wereld van een bekende popgroep: dit keer in die van Songfestivalwinnaars ABBA. De reeks gaat vrijdag 30 april van start op NPO 1. Dat maakt Avrotros vandaag bekend.