‘Wonderkind’ van het ballet op Lowlands

Brecht van Hulten, presentator van tv-programma Kassa, is sinds een klein jaar fan van balletdanser Sergei Polunin. De 28-jarige Oekraïner danste op 19-jarige leeftijd al bij het Britse Royal Ballet en werd bekend door zijn rol in de videoclip van het nummer Take Me To Church van Hozier – die ook nog eens geregisseerd door de wereldberoemde fotograaf David LaChapelle. De video is meer dan 26 miljoen keer bekeken op YouTube.



Van Hulten zag de documentaire Dancer van Steven Cantor over Polunins leven, en was direct verkocht. ,,Hij is zo extreem getalenteerd. In de film is bijvoorbeeld te zien dat hij op 13-jarige leeftijd balletles krijgt in Londen. Je ziet hem oefenen met zijn klasgenoten – de crème de la crème van de danswereld – en hij springt drie keer zo hoog en maakt drie keer zoveel pirouetten als die andere topdansers. Een wonderkind.’’