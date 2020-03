Wordt Annemiek de nieuwe Marnix? Oh wat bleef de paardenboer in de vorige editie peinzen, piekeren en prakkiseren. Hij miste voortdurend ‘vuurwerk en vlinders’ en vond zijn liefde pas na het programma. Annemiek had het over ‘knappe jongens’ en ‘hield haar ogen niet in haar zak’. En heel even leek het zelfs op een eerste flirt met Steven. Hoe ze elkaar aankeken toen ze over het touw liepen, hoe hij haar beetpakte en ze samen de sloot in vielen… Maar, zei ze: ,,Ik zou graag willen dat er al iets van gevoel begint te komen, maar nee, het is er gewoon nog niet.’’ Toch glinsterde een spoortje hoop aan de horizon: ,,Misschien zou-ie er bij kunnen zitten.” Tsja, misschien, hoe vaak had Marnix dat ook niet vaak gezegd?