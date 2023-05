Wouter Hardy gaat Duncan Laurence zien in finale Songfestival, Vlaamse Boy George plaatst zich ook

Op een avond waarin we niet bepaald werden verwend met muzikaal vernuft waren er wel degelijk hoogtepunten. Het feestje waarmee Gustaph namens België met Because of you de hal in Liverpool op zijn kop zette, de afsluitende energie van Australië (Voyager) en de puike vocale prestatie van Alika namens Estland maakten veel goed in de tweede halve finale.

Was Nederland in dit deelnemersveld wel door gegaan naar de finale? We zullen het nooit weten, maar het niveau lag donderdag beslist een stuk lager dan twee dagen eerder. Reiley van Denemarken, de pas 16-jarige Victor Vernicos van Griekenland, de Poolse Blanka of Monika Linkytè uit Litouwen, allemaal gierden ze vocaal uit de bocht. In het geval van Blanka en Linkytè werd ze dat vergeven in de vorm van een plek in de finale.

In een andermaal vlekkeloos georganiseerde show - laat dat maar aan de Britten over - was Nederland er op meerdere momenten toch een beetje bij. Bijvoorbeeld bij het Sloveense boybandoptreden van Joker Out, dat zich met een degelijke uitvoering van Carpe Diem als verwacht kwalificeerde voor zaterdag. Een van de twee gitaristen is een halve Nederlander, de moeder van Kris Gustin komt uit Assen.



En pal naast de Estse zangeres Alika zat in de green room producer Wouter Hardy, die met Alika zijn handtekening zette onder Bridges, een ballade die met grote overtuiging en loepzuivere zang werd vertolkt door de pas 20-jarige zangeres. Groot was de ontlading toen Alika als derde land werd genoemd als deelnemer aan de finale. Hardy en Alika vielen elkaar juichend om de hals. In de finale gaat mogelijk een pikante ontmoeting plaatsvinden, want Hardy gaf eerder deze week aan nooit meer met Duncan Laurence te willen spreken. De zanger met wie hij samen Arcade maakte, maar laat Laurence nou net één van de gastartiesten zijn.

Alika en Wouter Hardy vieren feest.

Drag queens

Een van de hoogtepunten van de avond was de intervalact van drag queens die de drie presentatrices verbeeldden. Het spectaculaire optreden met onder meer Jessie Ware’s Free Yourself en En Vogue’s Free your mind kreeg op sociale media veel bijval van de televisiekijkers, die zich door een muzikaal pittige avond hadden geworsteld.

Graham Norton, de Britse commentator en presentator die zaterdag in de finale als vierde presentator wordt ingezet, kwam vanavond al heel even in beeld in een onderonsje met de Oekraïense commentator Timur Miroshnychenko en presentatrice Hannah Waddingham. Zij ging overigens gekleed in het geel terwijl haar collega Julia Sanina in het blauw presenteerde. Naast elkaar staand leverde dat een subtiele verwijzing op naar Oekraïne, het land dat vorig jaar het songfestival won maar het evenement om bekende redenen niet kan organiseren. Opnieuw zat de show vanavond vol verwijzingen naar Oekraïne, dat deze week in Liverpool op waardige wijze geëerd wordt als co-host van het songfestival.

Julia Sanina en Hannah Waddingham hadden een subtiele verwijzing.

Winnaars

Albanië, Cyprus, Estland, België, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en Slovenië werden de winnaars van de avond. Zij keren zaterdag terug.

Tvorchi, de inzending uit Oekraïne van dit jaar, stroomt zaterdag in bij de finale. Dan horen en zien we ook de grote vijf, Italië, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Uit de eerste halve finale gaan Zweden, Finland, Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Portugal, Israël, Servië en Noorwegen door.

