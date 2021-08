Wraaktocht van weggestuurde Voice-favoriet eindigt abrupt: publiek stemt haar weg

videoDe wraaktocht van de Canadese zangeres Senja Sargeant (38) is gisteravond compleet onverwacht tot een einde gekomen op SBS 6. De artiest nam in een nieuwe talentenjacht vorige week glorieus revanche voor haar veelbesproken afwijzing bij The Voice of Holland en kreeg ook nu unaniem lof van de jury. Het studiopubliek wees haar echter de deur.

The Voice-coach Anouk wist afgelopen voorjaar niet wat ze meemaakte toen collega Waylon besloot topfavoriet Senja naar huis te sturen. Dankzij haar sterke stem, innemende karakter en indrukwekkende levensverhaal was ze al sinds haar auditie een blikvanger in de RTL 4-show.

Muziek is haar grote liefde, maar ze zong een tijdlang niet vanwege een drank- en drugsverslaving. Waylon noemde haar talent ‘goddelijk’, maar wilde liever buiten het programma met haar aan de slag.

Dat ging kennelijk niet door, want vorige week verscheen Senja in Beat me: The five knock-outs op SBS 6. Daar blies ze zelfs het altijd kritische jurylid Ronald Molendijk omver en zei operazangeres Maria Fiselier dat Senja haar ‘hart had veroverd’.

De zangeres ging met gemak door naar de volgende ronde, waarin ze gisteravond weer indruk maakte.

Quote Dan kies je een nummer van Mary J. Blige, met zóveel soul... en dat dóé je gewoon. Je nailt het! Gordon

,,Je hebt je verslaving overwonnen, je bent drie jaar clean, dat is een groot applaus waard’’, begon jurylid Gordon na haar vertolking van No more drama. ,,Het kwam ook echt binnen, je zong elke noot goed. En wat ik niet begrijp: dat je zo’n moeilijk nummer kiest. Je bent een witte meid, dan kies je een nummer van Mary J. Blige, met zóveel soul... en dat dóé je gewoon. Je nailt het!’’

Ook Maria Fiselier was lyrisch. ,,Het ging tot op het bot’’, zei ze. ,,Senja zit zo vanuit haar ziel te zingen. En dat komt dan zó binnen.’’

De operaster was nog terughoudend vergeleken bij collega Jan Dulles. ,,Kippenvel over mijn hele lijf en een brok in mijn keel’’, concludeerde hij. ,,Dat idee van: wat is dit voor een type? Iemand waar ik fan van zou worden, omdat het een onbereikbaar personage is.’’

Publiek heeft laatste woord

Senja’s optreden, gezien door 312.000 tv-kijkers, was onderdeel van een zogenoemde knock-out, waarbij ze het opnam tegen Milène. Die deed het volgens de jury ook goed, maar met minder gevoel dan de Canadese.

De juryleden mochten ieder tien punten verdelen over de artiesten en gaven er opgeteld tien aan Milène en maar liefst twintig aan Senja. Kat in ‘t bakkie, zou je denken, maar niets bleek minder waar.

De punten van het studiopubliek kwamen er nog bij en die gingen een hele andere kant op. Senja bleef steken op 42 punten, terwijl Milène haar met 58 ruim voorbijging.

Het was einde verhaal voor Senja. ,,Wie had dit gedacht?’’ zei een verbaasde Frank Dane, die het programma presenteert. Sargeant bleek helemaal niet zo verbaasd. ,,Nou ja, ze was ook geweldig’’, zei ze sportief over haar concurrente. ,,Ik ben tevreden, ik heb hier veel aan gehad, het is geweldig. En ik kreeg hele mooie complimenten van de jury, dat betekent veel voor me. Dankjewel.’’

De 1000 euro aan prijzengeld die ze had opgespaard dankzij de eerdere knock-out, ging aan Senja’s neus voorbij. Milène is nu 1000 euro waard en gaat door naar volgende week.

