Xander van der Wulp wordt vaste politiek duider NOS Journaal

‘Pixar plaatst zoen tussen twee vrouwen terug in nieuwe film Lightyear na kritiek’

In Lightyear, de aanstaande Pixar-film over astronaut Buzz Lightyear uit Toy Story, zit een kus tussen twee personages van hetzelfde geslacht. De zoen was in eerste instantie uit de film geknipt, maar werd teruggeplaatst na de recente ophef over een aangenomen wetsvoorstel in Florida en de kritiek op entertainmentbedrijf Disney, meldt Variety.

18 maart