Xelly Cabau bevallen van zoontje Rio Johnny

De visagiste maakte in december bekend in verwachting te zijn van een tweede spruit. Ze onthulde toen ook dat ze in juni was uitgerekend. Het ventje kon zo te zien niet langer wachten, want vandaag maakt de brunette middels een paar kiekjes bekend dat Rio is geboren.



De felicitaties stromen ondertussen binnen. ‘Aaaah gefeliciteerd lieverds!’, schrijft Nicolette van Dam. En Naomi van As: ‘Gefeliciteerd!!! Genieten met z’n vieren.’



Xelly en haar partner Beer werden in 2019 ouders van zoontje Yono. Het jongetje werd vernoemd naar zijn twee tantes Yolanthe en Noor.