Xess Xava (3) is ideaal uithangbord en Enzo geeft zijn auto ‘n make-over

Dat Yolanthe Sneijder Cabau haar zoontje Xess Xava als model heeft ingeschakeld om haar kinderkledinglijn aan de man te brengen, was een topzet. De pakjes waren razendsnel uitverkocht, jubelt de presentatrice en actrice.

Lieke van Lexmond zet haar schoonmoeder in het wintersportzonnetje.

Moeders en schoonmoeders, ben zo intens dankbaar met beide in mijn leven. Dit is mijn liefste schoonmoeder, altijd staat ze voor ons klaar en heerlijk wat een enorme humor ze heeft. Love her! Het feit dat ze mijn droomman op aarde gezet heeft verdient al iedere dag een prijs! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 28 Feb 2019 om 5:39 PST

Ellie Lust is in haar nopjes, want ze heeft een huisje in Frankrijk - mét een huisnummer.

En als je dan een huisnummer hebt is het officieel #huisjeinFrankrijk. Een foto die is geplaatst door null (@lustellie) op 28 Feb 2019 om 9:02 PST

Manon Meijers, stylist van de sterren en de geliefde van Guus Meeuwis, kiest voor een schoudervulling, met als fijne bijwerking dat je er zo'n slanke taille van krijgt.

Hallo, bold shoulder. De jaren ‘80 blijven gelukkig nog even. Ik channel m’n inner Krystle Carrington graag: in Dynasty wisten ze al dat een stevige schoudervulling je niet alleen power geeft maar dat ie ook je taille slanker laat lijken 👯‍♂️-> 👯‍♀️🖤 #balmainmademedoit Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Feb 2019 om 10:21 PST

Raadplaatje! Welke afgetrainde spijker staat op onderstaande foto? Antwoord: hardcore-dj Paul Elstak (53) maar dan op 18-jarige leeftijd.

Vlogger Enzo Knol heeft z'n auto in een nieuw outfitje gestoken en is daar erg trots op.

Ik ben super blij met mijn nieuwe wrap om de auto!! Wat vinden jullie? 👇🏻 Bekijk de vlog om de volledige auto te zien en hoe het gemaakt is door @xcarwrapping 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@enzoknol) op 28 Feb 2019 om 8:09 PST

Babynieuws! Dj Sander van Doorn is vandaag, op zijn verjaardag, voor de eerste keer vader geworden. Het dochtertje van Sander en zijn vrouw Marjolein heet Ava-Anouk.

Voetbalster Anouk Hoogendijk wilde een fotoshoot bijna afzeggen maar is, samen met vele anderen, erg blij dat ze toch is gegaan.

Liefhebbers van de getatoeëerde torso van Douwe Bob komen ongetwijfeld aan hun trekken met onderstaande jeanscommercial waarin de singer-songwriter net niet zijn spijkerbroek laat zakken.

Getting in shape with ma jeans on.. #amsterdenim

Cabaretier Richard Groenendijk heeft, bij fel tegenlicht, een zwarte leren handtas geaaid omdat hij dacht dat het een hond was. De Rotterdammer gaf het ‘viervoetertje’ overigens ook nog een koekje.

Rapper Boef (26) vindt dat hij op zijn ‘fucking verjaardag’ wat meer felicitaties verdient. De in het Franse Aubervilliers geboren artiest zou sinds kort een relatie hebben met beautyvlogster Selma Omari. Of zijn hem al heeft gelukgewenst, is onbekend.

Zangeres en actrice Birgit Schuurman, die onlangs bekendmaakte na 10 jaar te gaan scheiden van haar man Arno Toonen, voelde in een Amsterdamse sauna veel liefde opkomen voor haar vriendin: fotografe Charlotte Apituley.

Elise Schaap (rechts), Rop Verheijen (met fluit) en Ilse Warringa kijken na een reeks geslaagde try-outs reikhalzend uit naar de officiële première van het komische toneelstuk Single Camping. In het stuk spelen trouwens ook Tjitske Reidinga en Peter Blok.

Volkszanger Mick Harren, die vorig jaar in een kroeg een familielid bedreigde met een neppistool, blijkt een uiterst getalenteerde moeder te hebben. Mevrouw Harren weet namelijk wel raad met een accordeon en haar verzameling porselein en kristallen glazen.

Doe Maar-voorman Henny Vrienten (70) maakt zijn fans gek met het nieuws dat hij werkt aan zijn mooiste album ooit.

Dit is de ultieme terug-in-de-tijdfoto van sterrenkapper Leco van Zadelhoff en een van zijn muzes: Leontine Borsato.

Tien jaar geleden gebruikte de Rotterdamse stylist en voormalig ‘spetter’ Fred van Leer nog een stijltang om zijn lokken in model te krijgen.

Wie geen genoeg kan krijgen van gifjes (bewegende plaatjes) om berichten op te leuken, kan nu ook los gaan met feestelijke Danny de Munk-gifjes.

1 Maart !!! Release 🔊🔥 Nieuwe Single & Videoclip 'N Gouwe Ouwe Check alvast deze danny de munk GIF's voor Instastory & Snapchat #dannydemunk #gouweouwe #woo #yeah #nederdance #tochfflekkerzo

Oud-realityster Amanda Balk heeft ontdekt dat je eerst een bak koffie moet drinken voordat de realiteit keihard toeslaat. Balk ligt in echtscheiding, omdat haar man Stavros T. betrokken bleek bij drie wietkwekerijen in Wassenaar. ,,Mijn huwelijk was één grote leugen’’, liet ze recent weten.

Actrice Georgina Verbaan won tijdens een bingo-avondje een homp kaas, maar omdat ze dat niet lust kreeg ze een XXXL-T-shirt met toepasselijke opdruk.

Altijd leuk als BN’ers hun moeder voorstellen. Vandaag doet Jörgen Raymann, presentator van onze Ochtend Show to go, het. En hij noemt haar zijn koningin.

Carnaval is losgebarsten in het Brabantse Fijnaart: de woonplaats van Frans Bauer en zijn gezin. Een van zijn vier zoons gaat de komende dagen verkleed als SWAT-lid. SWAT (special weapons and tactics) is een speciaal team in de VS dat wordt ingezet voor bijzonder grote of moeilijke operaties.