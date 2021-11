Yade Lauren en Kevin zijn grote winnaars FunX Music Awards

Yade en Kevin wonnen twee beeldjes samen; die van Best Collabo voor hun hit Samen en die van Best Song voor hun nummer Praat Met Mij. Daarnaast won de rapper de prijs voor Best Album voor Grote Versnelling en Artist Of The Year - Male. De vrouwelijke tegenhanger van laatstgenoemde award ging naar Yade. De zangeres mag daarnaast de prijs voor Best Singer op haar schoorsteenmantel zetten. Overige awards waren voor onder anderen Josylvio en Lijpe.