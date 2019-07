Yasmin krijgt confronterende beelden: Thomas mag opzouten

Het was Thomas die de verleiding vorige week niet kon weerstaan. Na een danswedstrijd onder de dames, werd Djamiah tot winnares gekozen. Er zat echter een addertje onder het gras: zij mocht bepalen met wie ze de nacht zou doorbrengen. En dat werd Thomas, die zijn kans direct goed benutte. ,,Je zou toch naakt slapen?", vroeg hij aan Djamiah. Dat liet de blondine zich geen twee keer zeggen en dus trok ze haar topje uit. ,,Fuck my life", verzuchtte Thomas.



In de teaser wordt niet duidelijk welk moment Yasmin precies van die nacht te zien krijgt, al is de kans zeer groot dat het om fragmenten gaat waarin Djamiah bij Thomas in bed kruipt en haar hemdje uitdoet. ,,Maar zij is een hoer", reageert Shirley, die door de rest van de dames wordt bijgestaan. Yasmin kan rekenen op veel steun van de meiden en krijgt direct een stevige knuffel.



Nadat Yasmin haar tranen heeft laten lopen, doet ze nog een opvallende bekentenis. Ze is namelijk helemaal klaar met Thomas de hand boven het hoofd te houden. ,,Nu ga ik het ook gewoon godverdomme zeggen ook. De reden waarom ik ben vreemdgegaan is puur omdat hij nooit aandacht aan me gaf. En omdat hij meer dan een keer is vreemdgegaan.” Het advies van de andere vrouwen in de villa? ,,Als ik jou was, zou ik lekker met die jongens vanavond heel veel drankjes drinken. Want hij is het gewoon niet waard.”



De volledige aflevering verschijnt donderdag op Videoland.