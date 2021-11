Ye 'onder schot' staande gehouden bij misverstand in België

Ye, die over het voorval spreekt in een recente podcast Drink Champs, claimt dat hij onder schot werd gehouden. Maar dat klopt volgens de politiecommissaris niet. ,,Onze collega heeft zijn wapen in de zogenaamde ‘low ready’ positie gehouden: in een hoek van 45 graden naar de grond gericht, om duidelijk te maken dat het klaar is voor eventueel gebruik”, stelt Wonnink. Het misverstand was volgens hem snel opgelost. Het is niet bekend waarom Ye in Wijnegem rondliep. Hij zou onlangs een appartement hebben gekocht in de regio, maar daar was de politie niet van op de hoogte.