Yolanthe Cabau scoort nieuwe klus in Hollywood: ‘Droom die uitkomt’

Het Hollywoodballetje is gaan rollen voor Yolanthe Cabau (37). De actrice is de komende tijd in meerdere Amerikaanse films te zien, want na de thriller Egyptian affair (eind dit jaar te zien) is ze nu bezig met opnames van Vacation nightmare .

De afgelopen twee jaar pendelde Cabau voor werk tussen Nederland, haar geboorte-eiland Ibiza en filmmekka Los Angeles. Na rollen in Nederlandse films als Liefde zonder grenzen, Just say yes, F*ck de liefde, De allergrootste slijmfilm en Oei, ik groei! komt eindelijk ook haar Hollywooddroom een beetje van de grond - de paar minuten in Pain and gain (2013) niet meegerekend.

Ze schrijft erover in haar column voor Grazia. ,,De romantische Amerikaanse thriller Egyptian affair, die ik eerder dit jaar heb opgenomen in Egypte, komt eind dit jaar uit. Het was heel gaaf om de rol van Safiya, een Arabische/Zuid-Amerikaanse vrouw die haar gekidnapte kind probeert terug te krijgen, te mogen spelen. Mijn tegenspeler, acteur Massi Furlan (bekend van Jumanji en Bad boys for life), deelde tijdens de draaiperiode een van onze scènes op zijn Instagram. Dat werd opgepikt door een Amerikaanse producer, die mijn management in LA heeft benaderd: of ik auditie wilde komen doen voor een andere nieuwe film Vacation nightmare.”

Cabau hapte toe, en na drie auditierondes kreeg ze de rol van advocate Hanna. ,,Hoe gaaf! De film draait om drie vriendinnen die samen op vakantie gaan. Een van hen wordt aangevallen door een stalker. De politie doet niks, dus nemen ze het heft in eigen hand. We zijn nu volop aan het draaien in Los Angeles”, schrijft de actrice. Het doet nogal wat met haar dat het lukt. ,,Na de eerste draaidag stapte ik mijn auto in, ik zette een muziekje op en reed door de bergen terug naar huis. Het besef sloeg ineens toe dat ik aan de andere kant van de wereld was en alleen met mijn zoontje een nieuw leven aan het opbouwen ben, en nu ook de kans heb gekregen om dicht bij huis te werken en een nieuw avontuur aan te gaan. Een droom die uitkomt.”

