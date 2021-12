Yolanthe Cabau uitgeroepen tot meest begeerde vrijgezel van Nederland

Het huwelijk van Yolanthe en Wesley Sneijder liep in maart 2019 op de klippen. Sindsdien wordt de actrice gelinkt aan allerlei namen, waaronder Donny Roelvink en zelfs haar beste vriendin Jasmina. Volgens Yolanthe is er niks waar van al die geruchten. Dat ze nu is uitgeroepen tot meest begeerde vrijgezel, noemt ze een ‘heel groot compliment’, maar Yolanthe stelt ook dat ze allesbehalve eenzaam is op dit moment.

,,Ik heb in mijn leven lange relaties gehad en een lang huwelijk gehad, ik ben blij om nu een tijdje op mezelf te zijn en leuke dingen te doen met m’n zoontje Xess. Ik ben niet op zoek naar een relatie. De vorige keer heb ik bij Radio 538 een opmerking gemaakt dat ik niet op een bepaald type val en dat dus ook kleine kale mannen kans maken. Daarop heb ik superveel berichten gekregen van kleine kale mannen, haha! Ik wist niet dat we er zoveel hadden. Voor een relatie is het belangrijkste dat er chemistry is. Verder zie ik wel wat het leven me brengt”, aldus Yolanthe tegen het blad FHM.