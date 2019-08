Yolanthe draagt Xess op haar rug en Jan trakteert zichzelf op een kaakje

‘Met de mannen vijf dagen op zee, was zij de spil van het gezin‘

9:00 Duurzaamheid was een eeuw geleden geen modewoord, maar een kwestie van noodzaak. De expositie Kleren maken de vrouw in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen toont hoe vrouwen in vissersgemeenschappen kleding een lang en degelijk leven gaven.