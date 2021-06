Yolanthe is kapot door sportende Jim en Rolf koopt peperdure Porsche

Datingpro­gram­ma Take Me Out keert terug bij Videoland

11:33 Britt Dekker werd er ontdekt als televisiepersoonlijkheid en Eddy Zoëy koppelde er behoorlijk wat stelletjes. Nu keert het populaire Take Me Out terug: dit najaar is de datingshow te zien bij Videoland. In een nieuw jasje, want de moeders van de vrijgezelle vrouwen hebben het voor het zeggen.