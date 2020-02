Yolanthe verleidt in sexy jurkje en Sanne mist haar babybuik geen seconde

All Together Now sluit af met 875.000 kijkers

13:30 Een mooie afsluiter voor de laatste aflevering van het tweede seizoen van de zangshow All Together Now. 875.000 mensen zaten gisteravond aan de buis gekluisterd om te zien welk talent er met de titel vandoor zou gaan. Het programma scoort daarmee een negende plek in de lijst van best bekeken programma's, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.