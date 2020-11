Yolanthe zet woeste blik op en Bibi viert de liefde

1,4 miljoen kijkers zien Monica tepels vergeten bij naaktpor­tret in Project Rembrandt en afvallen

9 november Monica Schilder-Pasterkamp (44), opgegroeid op Urk en nu woonachtig in Emmeloord, is na drie afleveringen afgevallen bij Project Rembrandt. De jury van het populaire programma stuurde haar naar huis nadat ze een portret had gemaakt van een naakte zwangere vrouw en daarbij vergeten was om tepels te schilderen.