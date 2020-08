Yolanthe zingt zo vals als een kraai en Tanja heeft klotsende oksels

video Einde ‘Zondag met Lubach’ in zicht: vijf virale momenten op een rijtje

19 augustus Dit najaar is ‘Zondag met Lubach’ nog gewoon op het kleine scherm te bekijken, maar Arjen Lubach (40) kondigde wel aan dat het einde van zijn succesprogramma in zicht is. Onze collega’s van het AD zetten vijf virale momenten uit het programma op een rij.