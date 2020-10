YouTube verdedigt verwijderen account Lange Frans: ‘Richtlijnen meermaals geschonden’

updateHet YouTube-account van Lange Frans is vandaag verwijderd ‘wegens herhaalde of ernstige schendingen van de communityrichtlijnen’. Op Twitter deelt de rapper een screenshot van de melding. Hij hint erop dat een recente uitzending van Zondag met Lubach te maken zou hebben met de verwijdering, maar YouTube ontkent dat.

‘Mijn hele YouTube-account is verwijderd door YouTube. Ook al mijn eigen muziek op mijn kanaal. Ik vind dit echt heel jammer en ik ga nu huilen’, schrijft Lange Frans, die zich ook meteen richt tot Arjen Lubach, de maker van Zondag met Lubach. ‘Arjen, bedankt! En misschien dat jij met je goede contacten bij YouTube in ieder geval kan vragen of m’n muziek terug mag...’

Lubach besteedde zondag een item aan de ‘fabeltjesfuik’ over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. De presentator noemde de rapper in zijn show een ‘complotdenker’ omdat hij gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden en liet twee filmpjes van hem zien in de show.

Arjen riep YouTube ook op om actie te ondernemen, maar het hele account verwijderen gaat te ver, vindt de presentator. Hij schiet de rapper dan ook te hulp. ‘Hee YouTube, zet die muziek terug. (Weer een bewijs dat censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat)’, schrijft hij op Twitter.

Aangescherpte regels

YouTube benadrukt dat het verwijderen van Frans’ account niets te maken heeft met de uitzending van Lubach, die goed was voor 1,9 miljoen kijkers. ‘We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma’, licht het bedrijf toe in een reeks tweets.

‘YouTube heeft strenge regels op het gebied van bijvoorbeeld haat, intimidatie en (medische) misinformatie. Vorige week hebben we die regels wereldwijd aangescherpt. Dat is de werkelijke reden voor de timing van deze verwijdering. Natuurlijk verwijderen we YouTube-kanalen niet zomaar. Dat doen we alleen als een kanaal drie keer onze communityrichtlijnen heeft geschonden.’

