Youtubers ‘zonder enig muzikaal talent’ scoren 1 miljoen views en 1,5 miljoen streams: ‘Bizar’

1,5 miljoen streams in minder dan een week en de meest trending video van Nederlandse bodem op YouTube in ons land. ,,Het is bizar, we voelen ons on top of the world’’, zegt Raoul de Graaf (27) van Bankzitters. ,,En dat zonder enig muzikaal talent.’’

De vijf vrienden Raoul, Matthyas, Koen, Robbie en Milo maken normaal komische video’s waarin ze wedstrijdjes en challenges doen, zoals die keer dat ze de heetste peper ter wereld aten. Voor de grap brachten ze vorig jaar een parodie uit op de stereotypische boybandliedjes, waarmee ze meteen een van de hoogste binnenkomers waren in de Top 2000 (plek 611 met Stapelgek). Het nieuwe succes had de groep niet helemaal voorzien, maar wel een béétje.



Het refrein van Je blik richting mij kan je immers bekend voorkomen. ,,We zagen dat veel succesvolle nummers remakes zijn van bestaande liedjes’’, zegt Raoul.

,,Dus wij wilden iets maken wat een beetje lijkt op een ander lied.’’ Aan producer Russo gaven ze de hit L’Amours toujours van Gigi D’Agostino ter inspiratie. ,,Je kunt onze versie geen remake noemen, maar de melodie lijkt er wel op en is heel herkenbaar.’’

De vorige keer kwamen ze er nog ‘mee weg’ om hun lied een grap te noemen, zegt Raoul. Nu pakten ze het serieuzer aan en zou een flop vrij pijnlijk zijn - maar dat valt dus alles mee. ,,We hebben altijd een grote bek, maar nu zijn zelfs wij verlegen’’, bekent De Graaf. De toppositie op Spotify betekent dat Bankzitters zelfs boven artiesten als Meau, Adele en Stromae staat. Maar van die vergelijking wil Raoul niks weten. ,,Daar doe je de andere artiesten echt mee tekort. Wie weet is het voor ons morgen voorbij.’’

Daar lijkt het niet op: bij de clip op YouTube lopen de views snel op. In de video is te zien hoe elk van de vijf heren zijn ogen laat vallen op een vrouw. Het verhaal lijkt hoopvol en vrij pikant af te lopen als de vrouwen vlak voor de mannen op hun knieën gaan. Maar dat blijkt niks met de heren te maken te hebben: alle vijf hebben ze in de clip een puppy en die willen de dames aaien.

,,Als de zang niet op het hoogste niveau is, moet de rest wel helemaal kloppen’’, lacht Raoul over de video, die inderdaad professioneel oogt. ,,Hopelijk blijkt eruit dat we onszelf niet zo serieus nemen, zowel qua muziek als kansen bij de vrouwen.’’ De timing van het liefdeslied vlak voor Valentijnsdag lijkt gunstig, maar is toeval. ,,Het nummer was in november al af, maar het duurde even voordat de clip klaar was.’’

Het online-succes werpt ook offline zijn vruchten af. De eerste optredens in het land zijn volgens Raoul al geboekt. ,,We hebben nu zes à zeven nummers die we kunnen spelen’’, zegt hij. De concerten moeten vooral gezellig worden. ,,Een beetje zoals de Snollebollekes. Maar dan minder ervaren.’’

