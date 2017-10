Yuri van Gelder: Drugs gelijk aan frikadelletje uit de muur trekken

'Schatrijke Charbel verhuist voor Sylvie van Dubai naar Hamburg'

10:25 Het lijkt er sterk op dat Charbel Aouad zijn leven in Dubai achter zich laat en zich definitief vestigt in Hamburg, waar zijn liefje Sylvie Meis (39) woont en werkt. Volgens het Duitse blad Closer heeft de 36-jarige schatrijke zakenman zijn bedrijf Anglostar Energy in Duitsland aangemeld, op een adres dat in de buurt ligt van Sylvies luxe appartement aan de Eppendorfer Landstrasse.