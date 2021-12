Yvon Jaspers begint haar eigen boerderij

De bus waarmee ze samen met Bertie door Europa reed voor Onze boerderij in Europa is neergezet op een stuk grond en dient als uitvalsbasis. De tekeningen liggen klaar, boer Marnix heeft inmiddels drie varkens in bruikleen gegeven. De paaltjes zijn in de grond geslagen met behulp van Steffi en Roel en de grond wordt omgeploegd.

Hoe Jaspers het ervaart om zelf boer te zijn en hoe ze het doet is in het najaar van 2022 te zien in de volgende serie Onze boerderij bij KRO-NCRV op NPO 1.

Het idee voor een eigen boerderij leeft al lang bij Jaspers. ,,Een jaar of vijf geleden kreeg ik mijn eigen jerseykoetje Suus”, vertelt de vrouw die al twee decennia programma’s over boeren maakt. ,,Zij woont bij Gijsbert, mijn buurboer. Ze leeft in zijn biologische kudde en zorgt voor de lekkerste romige melk. Ik heb Gijsbert gevraagd of ik voor een jaar een stukje van zijn land mag gebruiken. Na een paar jaar goed nadenken stemde hij enthousiast in.”

