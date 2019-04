Yvon Jaspers bewijst zichzelf bepaald geen dienst bij Pauw

Stalker Taylor Swift verdwijnt voor 4 jaar achter de tralies

5:16 Goed nieuws voor Taylor Swift. De man die tot twee keer toe inbrak in het New Yorkse appartement van de zangeres, is veroordeeld tot een celstraf. Roger Alvarado, zoals hij heet, moet 4 jaar zitten. De rechter waarschuwde hem dat hij onder geen enkele voorwaarde contact meer mag zoeken met Swift. Dit meldt Page Six.