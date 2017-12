Yvon Jaspers wordt nu zelf boerin in nieuw programma

Yvon Jaspers is bezig met een nieuw tv-programma waarin ze zelf als boerin optreedt. De 44-jarige presentatrice van Boer Zoekt Vrouw heeft namelijk altijd al boerin willen worden. ,,En daar zijn we nu een programma omheen aan het bouwen", vertelt Yvon over haar plannen voor 2018 tegen magazine Vrouw .

Ze wil er nog niet al te veel over kwijt, maar lichtte gisteravond in Jinek alvast een tipje van de sluier op. ,,Het gaat over het echte boerenleven. Hoe het is om boer te zijn, want het is maar de vraag of veel boeren het zullen overleven. Ze hebben het zwaar en ik vind dat ze recht hebben om hun echte leven te laten zien.''

Op maandag 1 en zondag 7 januari zendt de KRO-NCRV twee specials uit waarin met Boer Zoekt Vrouw-deelnemers wordt terugblikt. ,,We vonden het leuk om met een aantal oud-deelnemers als een echte familie een weekend weg te gaan in een huis in Limburg.'' Yvon spreekt van een 'hechte club'. ,,Ik zit ook in een boerenapp-groepje en we hebben bijna elke dag contact. Dus dit jaar gaan we met deze tweede familie lekker koken, spelletjes doen en wandelen. En we gaan ook een foto maken van heel veel BzV-kinderen, speciaal voor het Ronald McDonald Kinderfonds."