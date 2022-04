Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

Rechtszaak/met video Yvonne Coldeweij­er in de rechtbank: ‘Mevrouw Steenwijk is BN’er, roddels horen erbij, big deal’

Nee, met veel extra juice over Samantha Steenwijk kwam roddelvlogger Yvonne Coldeweijer niet in de rechtbank Amsterdam. De rectificatie die Steenwijk eist, werd vrijdag vooral gepareerd met: ,,Zij is een BN’er, daar wordt nou eenmaal over geroddeld, big deal.”

15 april