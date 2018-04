Zac Efron redt hond Maca van euthanasie

Het asiel, genaamd Bark 'n Bitches, plaatste een foto op Instagram met daarbij de tekst: ,,Tilly, die tegenwoordig door het leven gaat als MACA, zou afgemaakt worden als wij haar niet een plaatsje bij ons gegeven hadden. Ze bloeide op en kreeg al snel bezoek van ene Zac Efron, een man die zegt dat hij acteur is maar die volgens ons gewoon ergens in de horeca werkt ;-) Hij viel als een blok voor haar, vulde alle formulieren in en nam haar mee naar huis, om haar nooit meer af te staan. Dus nu woont MACA bij Zac en is dit haar 'happily ever after'!''