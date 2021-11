Zanger Hank von Helvete van Noorse rockband Turbonegro overleden

Hank von Helvete, ex-zanger van de Noorse rockband Turbonegro, is afgelopen vrijdag overleden. Familieleden van de rocker hebben dat aan de Noorse krant Tvedestrandsposten bevestigd. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt.

Hans Erik Dyvik Husby, zoals Von Helvete eigenlijk heet, kwam begin jaren 90 bij de band. Vanwege problemen met zijn drugsverslaving stapte hij in 1999 uit de band. Von Helvete, zijn naam betekent hel in het Noors, ging terug naar Noord-Noorwegen om af te kicken. Ook was hij gids bij het plaatselijke visserijmuseum en werkte hij bij de lokale radio. In 2003 keerde hij weer terug om zeven jaar later voorgoed afscheid te nemen als zanger van Turbonegro.

In 2011 dook Von Helvete op in de band Doctor Midnight & The Mercy Cult. Daarmee maakte Hank in 2011 een album. Drie jaar geleden kwam zijn soloplaat Dream uit.

Turbonegro is een death punkband. Vooral in de periode tussen 1994 en 1998 kreeg de band veel aandacht. De Noren maakten toen vier door pers en publiek goed ontvangen albums, waarvan Apocalypse Dudes uit 1998 de meest bekende is. In 2018 verscheen het meest recente album RockNRoll Machine.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: