Zanger Moonbin van populaire K-popgroep Astro op 25-jarige leeftijd overleden

De Zuid-Koreaanse zanger Moonbin, bekend als lid van de populaire K-popband Astro, is woensdag plotseling overleden. Hij was 25 jaar.

Dat meldt het managementbureau van de band op Twitter. ‘Op 19 april heeft Astro-lid Moonbin ons plotseling verlaten en hij is nu een ster aan de hemel geworden’, aldus het bureau. Moonbin werd dood aangetroffen in zijn appartement in Seoel, meldt persbureau Yonhap. Hij woonde in de chique wijk Gangnam, wereldwijd bekend van de hit Gangnam style van Psy. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Moon Bin, zoals de artiest echt heet, was een acteur, danser, model en zanger. Hij kwam als kind al bij het trainingsprogramma van entertainmentbedrijf Fantagio, waar mensen worden opgeleid om het te maken in bijvoorbeeld de K-popindustrie. In 2016, toen Moonbin 18 jaar was, werd Astro gevormd. De groep had aanvankelijk zes leden, een van hen vertrok onlangs. Clips van de groep zijn goed voor tientallen miljoenen views op YouTube. Moonbin tradt ook op met de band Moonbin & Sanha.

De afgelopen jaren zijn meer Koreaanse beroemdheden van in de twintig plotseling overleden. Zo zorgde in 2019 de dood van twee jonge K-popsterren voor een schok in Zuid-Korea. Eerder deze maand werd ook Jung Chae-yull, een 26-jarige actrice, dood aangetroffen in haar huis. In meerdere gevallen ging het om zelfmoord.

