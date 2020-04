Zanger Tears for Fears zingt oude hit Mad World nu met dochter

Tears for Fears, opgericht door Curt Smith en Roland Orzabal, bracht het nummer uit in 1982. De single was afkomstig van het debuutalbum The Hurting. De track verwierf niet de status van megahits Shout en Everybody wants to rule the world. Dat veranderde toen Gary Jules en Michael Andrews het lied coverden voor de film Donnie Darko, in 2001. Die cover komt nog het dichtst in de buurt van deze akoestische versie van vader en dochter.