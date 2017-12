Zanger Zuid-Koreaanse boyband dood gevonden in appartement

Fans van Kim maakten zich al zorgen toen hij in oktober zei dat hij aan slapeloosheid leed en depressieve gedachten had. De zanger zei in maart tegen Esquire dat hij 'in principe een pessimistisch persoon' was. ,,Al sinds ik klein was heb ik een heleboel depressieve gevoelens gehad en die zijn niet weggeëbd. Maar ik denk niet dat ik kan doorgaan zo te leven. Als je wil groeien, kan je alleen maar overleven als je die gevoelens weggooit. Ik heb ervoor gekozen mezelf te transformeren [...]''.



Kim was leadzanger van de boyband die sinds 2008 aan de weg timmert en in 2011 ook in Japan succes kreeg. Hun Japanse versie van de hit Replay is met 100.000 exemplaren de best verkochte debuutsingle in Japan voor een Zuid-Koreaanse groep. De muziek van de groep werd in Zuid-Korea alleen al meer dan 100 miljoen keer gestreamd. SHINee tourde in 2016 nog door onder meer de Verenigde Staten en Thailand.



De groep lag afgelopen jaar zwaar onder vuur nadat bandlid Onew werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij zou volgens Koreaanse media een vrouw hebben betast in een nachtclub. De aangifte tegen de zanger werd later ingetrokken.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij 113 Zelfmoordpreventie (telefoonnummer 0900-0113).