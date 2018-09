Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

De in Nederlands-Indië geboren Grönloh won in 1959 haar eerste platencontract in Cabaret der onbekenden, een destijds bekende talentenjacht. De eerste jaren was ze vooral populair in Azië, maar in 1962 scoorde ze in Nederland grote hits met Brandend Zand en Paradiso.



In 1964 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival, waar ze tiende werd met het lied Jij bent mijn leven. In de jaren zeventig legde ze zich vooral toe op luisterliedjes en jazz. Ook speelde ze in de Sleeswijk Revue en in de theaterprogramma's van Ramses Shaffy, Rudi Carrell en cabaretgroep Purper. In totaal verkocht ze meer dan 30 miljoen platen.



Op maatschappelijk gebied maakte Grönloh zich druk over het taboe rond aids. Ze gaf een aantal benefietconcerten om de ziekte onder de aandacht te brengen.