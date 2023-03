Zangeres Berget Lewis vol ontzag voor zorgmedewerkers: ‘Dit zijn de stille helden’

met video Openbaar Ministerie gaat Ali B en Jeroen Rietbergen vervolgen voor zedendelic­ten

Het Openbaar Ministerie gaat Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Voor Rietbergen gaat het om de aangifte van verkrachting die ex-deelneemster Nienke Wijnhoven deed tegen hem. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding.