Zangeres Carly Simon ‘vervuld met verdriet’ na verlies beide zussen aan kanker, dag na elkaar

updateDe Amerikaanse zangeres Carly Simon (77), bekend van hits als You’re so vain , is deze week allebei haar zussen verloren. Ze stierven slechts een dag na elkaar. ‘Ik ben vervuld met verdriet’, reageert Carly zondag.

Zus Joanna, bekend als operazangeres, overleed woensdag op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van schildklierkanker. Een dag later moest de familie afscheid nemen van zus Lucy (82), de musicalcomponist die al langere tijd aan borstkanker leed. Hun jongere broer Peter (71) overleed in 2018 al aan een hartstilstand, hij leed aan longkanker.

Carly heeft geen woorden om te beschrijven hoe het voelt om het laatste levende kind van haar ouders te zijn. ,,Hoe droevig dit ook is, het is onmogelijk om te rouwen zonder de ongelofelijke levens te vieren die ze hebben geleid’’, laat ze weten aan People. De zangeres denkt liefdevol terug aan de bijzondere band met haar zussen, die volgens haar iedereen raakten die ze kenden. ,,We bewaarden elkaars herinneringen.’’

De zussen maakten al samen muziek toen ze klein waren, schrijft The New York Times. Hoewel ze alle drie een mooie carrière kregen, werd Carly het bekendst bij het grote publiek, bijvoorbeeld met de hit Nobody does it better uit de James Bond-film The spy who loved me (1977). Maar van echte jaloezie was volgens Joanna nooit sprake.

Volledig scherm Lucy Simon (links) en haar zus Carly in 1982. © AP

,,Toen Lucy 16 jaar was, keek ik met jaloezie naar haar zandloperfiguur’’, zei Joanna eerder. ,,Toen Carly succesvol werd, was ik jaloers op de eerste cheque die ze kreeg voor 200.000 dollar. Maar die gevoelens duurden twintig minuten, ik bleef er niet in hangen. Ik wist dat weinig mensen in de operawereld zulk succes behalen. Ik verwachtte het nooit, dus ik was niet teleurgesteld.’’

De zussen werkten meermaals samen, bijvoorbeeld toen Carly en Lucy in de jaren 60 optraden als The Simon Sisters. Joanna is te horen als achtergrondzangeres op Carly’s album No secrets uit 1972.

