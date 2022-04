Zangeres Emeli Sandé ‘gelukkiger dan ooit’ met nieuwe vriendin: ‘De ware voor altijd’

De Britse zangeres Emeli Sandé (35), bekend van hits als Next to me , heeft de liefde gevonden bij een klassiek pianist. Na meerdere relaties met mannen voelt de vrouw als ‘de ware voor de rest van haar leven’. De nieuwe vriendin vult een leegte, zegt Emeli.

De artiest, die voluit Adele Emily Sandé heet, ontmoette de vrouw kort na de lockdowns in Engeland toen ze zich verdiepte in klassieke muziek. ,,Ik ben gelukkiger dan ooit’’, zegt ze tegen het Britse Metro. ,,Het voelt geweldig.’’

Lees ook Britten organiseren groot benefietconcert met sterren als Ed Sheeran en Emeli Sandé voor Oekraïne

De Clown-zangeres scoorde in 2012 meerdere grote hits achter elkaar en trad dat jaar op bij zowel de opening- als de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Maar er was niet altijd iemand met wie ze haar ervaringen kon delen.

Quote Ik denk dat ik verliefd moet worden op wie ik dan ook verliefd word Emeli Sandé

,,Als je niet zo iemand hebt, of iemand die je steunt achter de schermen, is dat erg moeilijk’’, aldus Emeli. Haar nieuwe lied There isn’t much gaat over het gevoel dat alles wat ze dacht te willen in haar carrière eigenlijk niks voorstelde zonder de ‘juiste persoon’ aan haar zijde.

,,Nu ben ik dus heel blij’’, zegt ze. ,,Ik zal altijd van muziek houden en ik houd van mijn carrière, maar ik weet: wat er ook gebeurt, ik kan van het leven genieten en heel erg gelukkig zijn.’’ Sandé heeft haar vlam al voorgesteld aan haar ouders in Aberdeenshire, waar ze opgroeide. ,,Alles was goed.’’

Eén jaar huwelijk

De zangeres trouwde in 2012 met bioloog Adam Gouraguine, met wie ze toen al tien jaar samen was. Een jaar later scheidden de twee. Emeli had ook een relatie met rapper Jonathan Kabamba.

Nu ze een verliefd is op een vrouw, wil ze zichzelf niet per se biseksueel noemen. ,,Ik weet niet precies hoe ik mezelf identificeer, maar zo zou je het kunnen zeggen. Ik denk dat ik verliefd moet worden op wie ik dan ook verliefd word.’’

Excuses na playbacken

Sandé, die in juni optreedt in Amsterdam en Utrecht, kwam deze week nog in het nieuws toen het kijkers opviel dat ze playbackte bij een groot Engels benefietconcert voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Na het evenement liet de zangeres weten dat ze de ochtend van het concert haar stem was verloren, niet wilde afzeggen en daarom inderdaad playbackte. Zo kon ze haar hoopvolle lied Brighter days toch nog brengen, dacht ze.

Maar, zei ze over het playbacken: ,,Ik heb het nog nooit eerder gedaan en zal het nooit ofte nimmer meer doen.’’

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: