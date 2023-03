Zangeres Jewel: Mijn moeder heeft al mijn geld gestolen

Jewel is naar eigen zeggen dankzij haar moeder al haar geld kwijtgeraakt. Volgens de Amerikaanse zangeres heeft de vrouw, die ook haar manager was, zo’n 100 miljoen dollar ‘verduisterd’.

De 48-jarige Jewel ontdekte dat toen ze 34 jaar was en in de schulden zat. ,,Ik werd wakker en realiseerde me dat ze al mijn geld had gestolen, meer dan 100 miljoen dollar”, vertelt de zangeres in de Verywell Mind Podcast. ,,Het was mentaal heel zwaar om het een plekje te geven dat mijn moeder niet de persoon was die ik dacht dat ze was.”

De zangeres, bekend van hits als You Were Meant For Me en Foolish Games, heeft geen makkelijke jeugd gehad. ,,Mijn ouders scheidden toen ik 8 jaar oud was en ik ging bij mijn vader wonen. Niemand vertelde me dat dat was omdat mijn moeder geen moeder wilde zijn. Zij is bij ons weggegaan en mijn vader nam de opvoeding op zich. Dat wist ik destijds niet.”

Gewelddadig

Haar vader was een alcoholist die gewelddadig was en haar moeder leek juist het tegenovergestelde. ,,Ze was kalm, zacht, schreeuwde nooit en sloeg me niet. Ik besefte toen alleen nog niet dat ik op een andere manier werd mishandeld.”

Door haar jeugd kwam Jewel op het idee om een organisatie op te richten die zich inzet voor de psychische gezondheid van jongeren. ,,Er zijn zoveel dingen die we kunnen gebruiken om ons te helpen. We hebben alleen soms wat begeleiding nodig.”

