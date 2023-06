Zangeres Josje Huisman krijgt opnieuw een zoontje

Enzo Knol zat als 17-jarige in gesloten instelling om hevige agressie en drugsge­bruik: ‘Alle vrijheid weg’

Vlogger Enzo Knol (30) heeft als 17-jarige zo’n honderd dagen in een gesloten instelling doorgebracht omdat hij onhandelbaar was voor zijn moeder en de reguliere jeugdzorg. Dat vertelt hij in zijn drie uur durende jubileumvideo, waarin hij teruggaat naar de plek die hij destijds zag als gevangenis.