Zangeres Pink breekt enkel na val van de trap: ‘Alsof corona overleven niet genoeg was’

‘Alsof Covid overleven nog niet genoeg was voor dit schijtjaar’, begint Pink haar verhaal, waarna ze terugblikt op een aantal memorabele momenten. ‘Ik moest gehecht worden nadat ik een wijnglas afdroogde, dat ging goed. Toen moest ik ook nog herstellen van mijn eerste Stafylokokken-bacterie, dus ik dacht: laat ik mijn enkel eens breken’, schrijft de zangeres cynisch.



Het ongeluk gebeurde nadat Pink de trap afrende om de kerstster te kunnen zien, die overigens nog niet aan de hemel stond. ‘Ha! Dat kan pas op de 21ste.’



Aangezien het toch al zo'n rampjaar is, denkt Pink er - met een knipoog - ook maar over na om ‘in een rauwe kip te klimmen’ om te zien wat salmonella precies is. ‘2020 is het geschenk waar je geen genoeg van krijgt.’