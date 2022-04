Zangeres Rihanna weigert zwangerschapskleding

Rihanna en haar vriend A$AP Rocky maakten eind januari bekend hun eerste kind te verwachten. De zangeres wil zich modieus blijven kleden, zegt ze: ,,Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, zei ik direct: ik ga nooit winkelen in een winkel voor zwangerschapskleding.”



Wie minder blij is met het feit dat Rihanna weigert zwangerschapskleren te dragen, is haar styliste. ,,Voor haar is het een ramp, want mijn maten kunnen letterlijk van uur tot uur veranderen.”