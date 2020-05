Zangeres Sia (44) adopteerde twee achttienjarige jongens

Ruim 5,7 miljoen mensen zien tolk Irma gewisseld worden in persconfe­ren­tie Rutte

11:27 Ruim 5,7 miljoen mensen zagen gisteravond hoe premier Mark Rutte in zijn persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen aankondigde. De langverwachte verzachting was op sociale media overigens bijzaak: daar ging het vooral over de ‘wissel’ van de inmiddels beroemde gebarentolk Irma Sluis.