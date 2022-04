Zangeres Wende (43) heeft geen kinderwens: ‘Voelt soms eenzaam’

Nieuwe docu Laura Pausini dolgeluk­kig met nederlaag: ‘Perfecte levensles voor mijn dochtertje’

Nederland stond aan de basis van het internationale succes van zangeres Laura Pausini. La Solitudine bracht haar wereldfaam, die niet zaligmakend is. Vooral die boodschap verkondigt de Italiaanse in een documentaire over haar leven.

8 april