Zangeres Yuli Minguel dacht dat dochtertje sliep in draagzak: ‘Maar ze was overleden’

In de vierde aflevering van Better Than Ever gisteravond maakte één verhaal wel heel veel indruk. Zangeres Yuli Minguel (43) vertelde op emotionele wijze hoe ze haar dochtertje verloor. ,,Ik dacht dat ze aan het slapen was, maar ze was overleden.’’

In Better Than Ever ontvangen Martijn Krabbé en Waylon artiesten die ooit ver gekomen zijn in een talentenjacht en leren kijkers de oud-deelnemers opnieuw kennen. Voor Minguel is het inmiddels al tien jaar geleden dat ze meedeed aan Idols. Later deed ze ook nog mee aan de Voice of Holland. Maar hoewel Minguel nog steeds muziek maakt, is er ook een donkere periode geweest waarin de zangeres geen muziek kon luisteren.

,,Dat is gebeurd toen ik een ongeluk gekregen heb met mijn kind”, vertelde ze gisteravond aan Martijn Krabbé. ,,Ik bracht haar naar de opvang, samen met mijn tweeling. Een heel mooie tweeling. Ik had haar borstvoeding gegeven en toen dacht ik dat ze aan het slapen was. Maar ze was niet aan het slapen. Ze was overleden.’’ Alles gebeurde terwijl Minguel haar dochtertje in een draagzak droeg.

Nu jaren later vindt de zangeres het maar al te belangrijk dat ouders die hun kind zijn verloren aan een ongeluk waar zij deel uit zijn van geweest, zich niet hoeven te schamen of verstoppen. ,,Je mag je verhaal delen. En misschien kan je aan een ander laten zien dat je niet alleen bent. Veel van die moeders en vaders verstoppen zich. Je kunt ze eigenlijk niet zien. Ik wil laten zien dat je hier niet alleen in bent.”

Op dat moment komen de tranen bij Minguel. Ze pakt het dekentje van haar dochtertje beet dat ze heeft meegenomen. ,,Dan voel ik extra die energie”, vertelt ze. Haar woorden raken Martijn Krabbé zichtbaar en hij kan zijn tranen dan ook niet bedwingen. ,,Het geeft me kracht”, zegt Yuli nog eens. ,,Dat is het. Het geeft me kracht.”

Niet geheel verrassend zingt Minguel die avond het nummer Hold On van Alabama Shakes. Opnieuw raakt ze geëmotioneerd, maar als ze plaatsneemt op de bank tussen de andere gasten is ze opgelucht. ,,Zo lekker.’’

