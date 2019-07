Zapp-kinderprogramma Bommetje! verkocht aan VS

Nostalgie + technolo­gie = kassa! Disney domineert Hollywood met gerecycle­de tekenfilms

11:18 Terwijl zowat alle bioscopen in Hollywood dit jaar in zwaar verkeren, krijgt Disney het geld uit de kassa's amper geteld. Met dank aan een reeks gerecycleerde klassiekers, waarvan 'The Lion King' de laatste in de rij is. Het is een beproefd recept in de Disneykeuken, dat al sinds 1994 meegaat.