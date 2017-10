Zaterdagochtendshow Mieke en Peter naar MAX

'Vertrouwensbreuk'

Eind augustus brak er een heus relletje uit in radioland nadat Avrotros De Bie op non-actief had gesteld vanwege een vertrouwensbreuk. Aanleiding: de presentator was in gesprek gegaan met Jan Slagter, omroepbaas van MAX. ,,Ik zou sowieso stoppen per 1 januari’’, stelt De Bie. ,,De omroep was flauw van mij, ik van de omroep. De redactie vond stoppen een slecht idee. Daarop heb ik namens de redactie en presentatie contact gezocht met Omroep MAX om daar het programma voort te zetten. MAX had belangstelling, waarop we een plan hebben ingediend bij de NPO. Ja, de kans is best groot dat we daar doorgaan.’’ Maar niet met De Nieuwsshow, benadrukte Avrotros-woordvoerder Eric Dekker toen.